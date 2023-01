Jergl pálí, Hradec stoupá tabulkou: Musíme už vítězit za tři body

"Je to pořád stejné. Bohužel se neponaučíme z některých věcí. Musíme to odstranit a začít vyhrávat už v základní hrací době," přemítal Jergl, jenž se v extralize prosadil proti svému bývalému klubu vůbec poprvé. "Už tam tři sezony nehraju, takže to pro mě není tak emotivní zápas jako na začátku," reagoval Jergl.

"Trénujeme to celkem často a jde nám to i na tréninku. Je super, že se nám to tak povedlo. Zase se ukázalo, že přesilovky rozhodují zápasy," pokývl Jergl, jenž využil možnost pěti proti třem. "Bylo to nacvičené," řekl ke své trefě z úhlu po nahrávce Graemea McCormacka.