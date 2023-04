Ještě není konec, říká kouč Hradce. Moták vyzdvihuje třineckou bojovnost, nasazení a obětavost

Hradeckého trenéra může uklidňovat výkon jeho týmu, však i on sám říkal: „Byl to vyrovnaný a bojovný zápas. Kromě pětiminutovky po inkasovaném gólu v první třetině, kdy jsme trošičku vypadli z našeho systému a Třinec měl dvě tři gólové šance, při nichž nás podržel brankář Machovský, si myslím, že hráči stejně jako včera odvedli kvalitní práci a velmi dobrý výkon. Musím je pochválit, není jim co vytknout, byli trpěliví a zodpovědní."