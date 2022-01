Jsme asi hloupí, když si myslíme, že je zbijeme a oni dostanou trest, běsnil po debaklu Kubiš

Fotogalerie +6

Ani hosté nebyli zdaleka v plné síle, přesto odmítli žádost Třince páteční utkání odložit. Kromě hlavního kouče Luboše Jenáčka, který je v izolaci, necestovalo do Slezska šest dalších hráčů včetně zkušeného obránce Ondřeje Němce či produktivního Daniela Gazdy.

Byl důvodem porážky mizerná první třetina, v níž jste nabídli Třinci tři přesilovky?

Byl to náš klasicky špatný začátek. Nevím, jestli jsme sem přijeli přemotivovaní, nebo co. Ale co se dělo na začátku, to nemá omluvy. Když tady máme za první třetinu šest vyloučených a dvě minuty hrajeme ve třech proti pěti, to už je moc! Můžeme se pak snažit jak, chceme. I tohle mužstvo bylo dost kvalitní, aby si tohle pohlídalo.

Třikrát vás v první třetině k faulu donutil Marko Daňo, provokoval vás?

Tak.... On si splnil svoji práci na jedničku a my to udělali blbě. Nevím, jestli jsme tak hloupí a mysleli si, že nás nebudou vylučovat? Že ho zbijeme a oni dostanou dvě minuty? On si své splnil a my za to pykali.

Po dvou třetinách jste ztráceli jeden gól. Cítili jste, že šance utkání zvrátit byla reálná?

Šance je vždycky, ale furt taháme za kratší konec a sezona se krátí. Nic jiného, než kritický být nemůžu.

Porazili jste Kladno, byli jste na dostřel a zase vám to utíká. Hraje roli špatná psychika?

Vždycky, když jste poslední, tak psychika stojí.... Budu slušný, není dobrá. Na to se nemůžeme vymlouvat. Jsme mančaft, jsme za to placení a kdo nemá psychiku, tak si ji musí vybudovat. My zatím neplníme ani to, co máme. Nemáme na čem stavět, aby byla psychika lepší.

Jak jste vnímali to, že Třinec bude hrát kvůli nákaze oslabený?

Nemyslím si, že bychom si mysleli, že budou slabší. Věděl jsem, že přijedou kluci z Frýdku, většina z nich hrála extraligu dlouho, třeba Sváča (Vladimír Svačina) nebo Šlahy (Jakub Šlahař). Bylo mi jasné, že se naopak budou chtít spíše ukázat. Mají kádr tak široký, že mohou nahradit každého.

Diváci na vás pískali. Zřejmě to byla reakce na to, že jste nechtěli utkání odložit. Vnímali jste to?

Nemám na to názor. Liga je nahuštěná, hráli jsme. Kádr nemáme tak široký. Dokud máme lidi pohromadě, budeme hrát a čekat, co z toho bude. To je na vedení, bylo to tak, my to vůbec neřešili.

Kvůli nařízené izolaci vám scházel trenér Luboš Jenáček? Bylo to znát?