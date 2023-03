Jsme outsidery, i tak chceme zvednout pohár nad hlavy. To se nevylučuje, tvrdí kouč Komety

„Začínáme vyřazovací boje doma před našimi skvělými fanoušky. Za to patří klukům dík. Diváci budou určitě naším šestým hráčem," předpokládá kouč Komety Patrik Martinec. „S námi vstupuje do play off dalších jedenáct týmů. Všechny touží zvednout mistrovský pohár nad hlavy. Ani my nejsme výjimkou," netají.