Kacetl vychytal i nájezd a srazil Dynamo: Kurňa, dali jsme to suprově!

Spadla z vás všechna tíha po vychytaném nájezdu?

Je to hezký závěr, ale patří to k týmovému výkonu. Chytím nájezd, někdo jiný zablokuje střelu, to je stejné. Postoupili jsme jako tým. Asi bych byl radši, kdyby doběhl čas normálně a nemusel jsem už nic řešit. Tohle bylo zbytečné drama. Postoupili jsme se štěstím, ale šli jsme mu naproti.

Překvapilo vás, že rozhodčí nařídili trestné střílení za úmyslné posunutí branky?

Nesouhlasil jsem, protože jsem branku neposunul schválně. Ani jsem neměl tušení, že jsem do tyčky najel a že se posunula, protože jsem se od ní nijak silně neodrážel. Byl jsem naštvaný, protože tahle branka už jednou v zápase nedržela. Ale rozhodčí to pískli tak, jak to pískli. Asi správně. A dopadlo to nakonec nejlépe, jak mohlo.

Ondřej Kacetl zavinil v posledních sekundách trestné střílení. 🙄 Pak ho ale zkušeně vychytal a potvrdil postup Ocelářů! 🐐😎 #TELH #zatitulem pic.twitter.com/g3tUHPHZpe — Tipsport extraliga (@telhcz) April 14, 2023

Tušil jste, co Hyka udělá?

Tušil, ale nakonec to trochu změnil. Já už byl pořádně zadýchaný, protože Pardubice v závěru dost tlačily. Sebral jsem zbytky sil, trošku pozdržel čas. Neřešil jsem, kdo pojede. Dynamo by mohlo na nájezd poslat celý tým. Pak jsem věděl, že se chytá Hyčmen, tak jsem se na něj chystal. Drželo se při mně štěstíčko, protože už mě měl hotového, ale trefil mi beton.

Jak si užíváte, že jste po Spartě vyřadili i dalšího aspiranta na titul a budete útočit na čtvrté prvenství v řadě?

Nejlepší pocity, jaké můžou být. Postoupili jsme do finále přes tým, který vyhlašoval útok na titul. A kádr na to měl. Od brankáře až po útok byli suverénní, což ukazovali v základní části. I Sparta měla kádr na první místo. Ale oba celky narazily na nás. Jsem ohromně rád, že jsme je vyřadili. Byly to fakt těžké série. Soupeři si zaslouží kredit, hráli výborně.

Vy jste přitom po základní části nebyli pasováni za jedny z aspirantů na finále.

Vždycky věříme, že se všechno otočí k lepšímu, pokud budeme dělat správné věci. Konec základní části jsme neměli dobrý, ale zvedli jsme se. Pochopili jsme, co máme hrát. Kostra týmu zůstala stejná a víme, co v play off funguje. A uvědomujeme si, že tomu můžeme věřit.

Úspěšnost zákroků v play off jste vyšponoval zase nad 95 procent. Jak to děláte?To bych se opakoval. My hrajeme prostě jako tým. Jako jeden muž. A na ledě je to vidět. Pomáháme si navzájem a jeden bez druhého bychom to nezvládli. Hrajeme disciplinovaně, víme, co máme dělat, dodržujeme pokyny. Jsme odměněni za svou práci.

Dokážete říct, proč v sérii nebylo výhodou domácí prostředí? Na ledě Dynama jste vyhráli třikrát.

Zajímavá otázka. Těžko říct. Přitom fanoušci byli fantastičtí na obou stranách. Nevím. Možná Pardubice byly trochu pod tlakem, měly za sebou deset tisíc lidí. A musely, byly aspiranty na titul, favorit. Ale do týmu nevidím.

Neklesla vám trochu sebedůvěra po šestém duelu, v němž jste po čtyřech inkasovaných gólech střídal?

Někdy se sejde, že tam góly napadají. Tým v šestém utkání potřeboval nový impuls, a tak jsem držel palce Mazimu (brankáři Marku Mazancovi) na střídačce. Skákal jsem radostí při každém našem gólu. Nakonec to nevyšlo a museli jsme to urvat v sedmém. Kurňa, dali jsme to úplně suprově! I když jsme dostali první gól, tak jsme odměněni.

Oceláři otáčejí zápas na svou stranu! 😱💥 Kotouč do sítě poslal od modré čáry Karlis Čukste! 🏒 #PCETRI #TELH pic.twitter.com/fJMBv7MBdk — Tipsport extraliga (@telhcz) April 14, 2023

Máte vysněného soupeře pro finále?