Káňa se po konci ve Vítkovicích vrací do Olomouce

Jednatřicetiletý útočník Jan Káňa se den po rozvázání kontraktu s Vítkovicemi dohodl na návratu do Olomouce. Klub to oznámil na svém webu. Nejproduktivnější hráč Hanáků v sezónách 2020/2021 a 2022/2023 se vrací do známého prostředí po necelých šesti měsících a zároveň věří, že na své úspěšné působení v dresu s kohoutem na hrudi naváže.

Foto: Profimedia.cz Útočník Jan Káňa (vpravo) míří z Vítkovic do Olomouce.

Článek „Jsem rád, že se vracím zpět do Olomouce. Jednání byla velmi rychlá a těší mě, že se naše společné cesty opět spojily. Doufám, že co nejdříve naskočím do zápasu v červenobílém dresu,“ prohlásil pro klubový web. Návrat zkušeného borce přivítal i trenér Kohoutů Jan Tomajko. „Přichází k nám hráč, u kterého velmi dobře víme, co očekávat. Věříme, že Honza u nás naváže na své výkony z předešlých sezón a pomůže nám s produktivitou, která nás aktuálně nejvíce trápí,“ uvedl olomoucký kormidelník. NÁVRAT DOMŮ! 🤩



„Jsem rád, že se vracím zpět do Olomouce. Jednání byla velmi rychlá a těší mě, že se naše společné cesty opět spojily. Doufám, že co nejdříve naskočím do zápasu v červenobílém dresu,“ hlásí Jan Káňa.



Více info v článku na našem webu 👉 https://t.co/pcFLRxlaax pic.twitter.com/iG8mKLXQtX — HC Olomouc (@hcolomouc) October 19, 2023 Káňa, odchovanec zlínského hokeje, odešel už v mládeži do vsetínského dorostu. Poté oblékal dres brněnské Komety, za kterou si připsal své první extraligové starty a na jaře 2014 s ní vybojoval mistrovský titul. V průběhu ročníku 2017/2018 zamířil z Brna na Hanou. V sezóně následující odehrál kvůli zranění pouhých devatenáct utkání, ale poté začal naplno prokazovat svůj obrovský potenciál. V sezóně 2020/2021 ovládl olomouckou produktivitu s osmadvaceti kanadskými body. Životní ročník ale prožil po boku Davida Krejčího, se kterým v jedné formaci nastřílel 15 branek a k nim přidal 26 asistencí. Ani po odchodu hvězdného útočníka formu neztratil. V uplynulé extraligové sezóně zapsal 32 kanadských bodů za 12 branek a 20 asistencí, přičemž další čtyři nasbíral v play-off. Na jaře Káňa kývl na nabídku ambiciózních Vítkovic, kde se ale výrazněji bodově neprosadil. Liga mistrů Naprosto neuvěřitelné! čílil se komentátor. Liga mistrů přinesla moment, který v hokeji nemá obdoby