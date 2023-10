Naprosto neuvěřitelné! čílil se komentátor. Liga mistrů přinesla moment, který v hokeji nemá obdoby

To ale nebyl případ utkání v Rouenu. Francouzský celek sice neproměnil ani jedno trestné střílení, ani následnou dlouhou přesilovku, přesto si na favorizovaný Ilves vyšlápl a deklasoval ho 6:1. I díky gólu a asistenci českého útočníka Antonína Honejska. K postupu do play off to však Rouenu nestačilo.