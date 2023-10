Káňa se po návratu na Hanou ukázal a vysloužil si 100 piv od fanoušků. Sám je nevypiju, smál se

„Moc mi to nechutnalo. Tento zápas jsme měli zvládnout. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli. Ve druhé třetině jsme byli na koni a měli jsme to urvat. Těší mě sice, že jsem prolomil bodový půst, ale je smutné, že to tak dopadlo. Před zápasem jsme věděli, jak vypadá tabulka a teď to víme také. Případné body by byly pro nás důležité,“ smutnil jednatřicetiletý hokejista.

Na trestné střílení, které Olomouc měla v samém závěru druhé třetiny za stavu 2:2, ač byl produktivní, si ještě netroufal. „Nejsem úplně v super. Delší dobu jsem nehrál. Trénoval jsem sám, takže nejsem cool. Po delším časovém úseku na ledě jsem toho měl plné brýle. Když ale dáte gól nebo na něj přihrajete, únavu tolik necítíte. Co jsem jezdil nájezdy v létě, jsem však žádný nedal, tak jsem si nevěřil,“ přiznal.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Uprostřed Jan Káňa z Olomouce, autor gólu proti Mladé Boleslavi.

S jeho návratem se ale Hanáci zlepšili v přesilovkách, v nichž se dosud trápili nejen střelecky, ale i herně. Na 2:1 snižoval Knotek vteřinu po skončení početní výhody právě po přihrávce Káni. Druhý gól už navrátilec z Vítkovic vstřelil při přesilovce. „Cítil jsem, že chemie, co fungovala v minulých sezonách, v nás zůstala. Proto jsme to ani neřešili. Všichni jsme věděli, co od sebe čekat. Doufám, že to vypilujeme a bude to ještě lepší,“ podotkl.

Zájem o něj byl i odjinud mimo jiné ho chtěla také Mladá Boleslav, ale táhlo ho to jen na Hanou. „Jsem v Olomouci doma a cítil jsem, že tu dostanu prostor. Navíc si tady věřím, v posledních letech se mi tady dařilo. Neváhal jsem,“ prohlásil Káňa.

Potěšilo ho také, že fanoušci ho přivítali transparentem s nápisem Vítej zpět. „Je to příjemné. Škoda jen, že jsme nedali více gólů a nevyhráli,“ litoval. A to i proto, že od nich získal 100 piv. Vybrali totiž na ně peníze s tím, že je darují hráči, který jako první skóruje při hře pět na čtyři. „Nechám to na nějakou reprezentační pauzu, kdy bude nějaká klubová večeře. Sám to asi nevypiju, tím bych nikomu neprospěl,“ řekl s úsměvem.

O brzkém konci ve Vítkovicích moc hovořit nechtěl. „Dělal jsem všechno, abych se prosadil. Když ale přišly zápasy, neprodal jsem to. Nevím, zda to byl nějaký blok, nebo jestli mi neseděl systém, co tam praktikují. Jak přišel Patrik Zdráhal, věděl jsem hned, že boj o místo bude pro mě těžký. Konec jsem proto trochu očekával,“ připustil.

Od domácího kouče Jana Tomajka se dočkal uznání. „Hrál výborně, pomohl i klukům v kabině. Všichni ho znají, perfektně zapadl,“ kvitoval trenér. A vědu z toho, že Hanáci prohráli počtvrté za sebou, podruhé vyšli bodově naprázdno a z posledních deseti duelů dokázali vyhrát jen dvakrát, nedělal.