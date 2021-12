Ciampini přišel do Kladna před sezonou, za Rytíře ale i s ohledem na zdravotní problémy odehrál jen osm zápasů, v nichž vstřelil jednu branku. Naposledy nastoupil 21. listopadu v Olomouci. Teď se vrací do ICEHL, kde působil před příchodem do středočeského klubu.