Karlovarský trenér Bruk je nemocný, tým v Mladé Boleslavi povede Eismann

Hokejisté Karlových Varů nastoupí do dnešního zápasu 31. kola extraligy v Mladé Boleslavi pod vedením asistenta Václava Eismanna, který převezme pravomoce nemocného hlavního trenéra Václava Bruka. V sestavě bude nově i kapitán Jiří Černoch, který podstoupil operační zákrok po zásahu pukem do obličeje v úterním utkání proti Plzni. Energie to oznámila na sociálních sítích.

Reklama