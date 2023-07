Karlovy Vary začaly trénovat na ledě i s finskou posilou Kangasniemim

"Čeká nás úvodní zahřívací týden, kdy máme denně jednu posilovnu a jeden led. Od příštího týdne budeme trénovat už dvoufázově, a to vždy v pondělí, úterý a ve čtvrtek. Posléze nám začnou přípravné zápasy, kterých bude celkem devět. Prvních čtrnáct dní budeme tým na zápasy dělit, to znamená, že jedna parta pojede na zápas a druhá bude ve Varech trénovat," řekl Bruk na klubovém webu.

Energie v předešlých třech sezonách skončila v předkole play off, v létě se snažila posílit zejména ofenzivu. Do útoku vedle Kangasniemiho angažovala Švéda Lukase Zetterberga, Jana Bernovského, Ondřeje Procházku a Romana Přikryla. Novou brankářskou jedničkou by se měl stát Dominik Frodl. Nahradit budou muset Petra Koblasu, Martina Kohouta nebo Štěpána Lukeše.