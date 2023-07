Kaše končí v NHL a bude hrát extraligu

"Litvínov byl pro mě volbou číslo jedna. Měl jsem i jiné nabídky, ale nedávaly mi smysl. Chtěl jsem si zahrát s bráchou a také jsem chtěl být blíže domovu," uvedl Kaše, který se narodil v Kadani. "Lákala mě možnost vžít se do role lídra a pomoci týmu do vyšších pater tabulky," dodal zkušený útočník.

Kaše odešel do zámoří v roce 2015, rok poté, co jej draftoval Anaheim v 7. kole. Hned ve druhé sezoně si připsal první starty za Ducks. V únoru 2020 byl vyměněn do Bostonu, poté působil i v Torontu a před minulou sezonou zamířil do Caroliny. V NHL doposud odehrál 258 utkání, ve kterých vstřelil 57 branek a přidal 67 asistencí. V 31 utkáních play off přidal dva góly a sedm asistencí.