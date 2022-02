Kaše prolomil střelecké trápení, v extralize se trefil poprvé po 20 zápasech

Určitě jsem rád, že to tam konečně spadlo. Momentálně se střelecky trochu trápím. Nikdy jsem extra střelcem nebyl, jsem rád, že jsem se konečně prosadil. Teď trošku hraju jiný styl, snažím se co nejvíce tlačit do branky, abych byl připravený dorážet puky," řekl Kaše, který si během svého čekání na gól jednou trefil v dresu české reprezentace. Bylo to 14. listopadu ve třetím duelu na turnaji Karjala v Helsinkách při prohře 2:5 s Ruskem.

Sparta vyhrála pátý z posledních šesti zápasů a v tabulce se posunula z 8. na 7. místo před Liberec. "Je to super pocit. Jsme rádi, že jsme v Litvínově urvali výhru. Bylo to velmi těžké utkání, rozhodlo se až ve třetí třetině, kdy jsme dali rychlé góly. Soupeř si vypracoval několik šancí, my naopak hráli trpělivě a došli si pro další cenné tři body. Hudy (Július Hudáček) nás výborně podržel," prohlásil Kaše, který má na kontě v této sezoně ze 40 zápasů 20 bodů za tři trefy a 17 asistencí.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Brankář Litvínova Denis Godla inkasuje druhý gól.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Slovenská posila Sparty z Dinama Riga, která doplnila po odchodu Alexandera Saláka do Djurgaardenu Matěje Machovského, nastoupila po svém příchodu podruhé a poprvé to bylo od začátku. Díky 20 úspěšnými zákrokům si Hudáček připsal hned nulu. "Je to pro něj parádní zážitek. Chytal poprvé ve sparťanské brance od začátku utkání, čisté konto mu pomůže směrem do dalších zápasů. Na druhou stranu je jedno, kdo bude chytat. Oběma gólmanům musíme pomáhat co nejvíc. V Litvínově jsme plnili pokyny na sto procent. I díky tomu jsme neinkasovali a vyhráli s čistým kontem v zádech," podotkl Kaše.

Litvínov prohrál osmý z posledních devíti zápasů, potřetí za sebou nebodoval a už má jen jediný bod náskok před Kladnem, které je na 14. pozici znamenají boj o záchranu v extralize v baráži. Podle Kašeho ale sparťané nebrali rozpoložení soupeře v potaz. "Někdo z týmů je v tabulce nahoře a jiné týmy zase dole. My se soustředíme hlavně sami na sebe, jelikož víme, že to není úplně stoprocentní podle našich představ. Tři body jsou pro nás skvělé, teď už se ale pomalu musíme začít koncentrovat na další zápas," uvedl Kaše.

Bylo podle něj důležité, že Sparta vstřelila první branku. "Zavřeli jsme hru ve středním pásmu a rychle přešli do útoku. Šli jsme dopředu a skórovali v rychlém protiútoku. Po celou dobu zápasu jsme hráli to, co jsme chtěli. Myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli," podotkl Kaše.

Jeho celek čeká nabitý program. V úterý Sparta doma přivítá Plzeň a hned ve čtvrtek zavítají do O2 areny Karlovy Vary, v pátek se představí Pražané na ledě Komety Brno a v neděli přivítají Vítkovice.