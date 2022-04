Kelemen týmu věří. Série je teprve na začátku, doma tu kletbu zlomíme, říká

Slovenský reprezentant ale boj s obhájcem Masarykova poháru nebalí, doma podle něj motory zase naskočí. „Nic se neděje, jedeme domů a pokusíme se vyrovnat na 2:2," říká Kelemen. „Popravdě nikdo nečekal, že bude padat hodně gólů, což se potvrzuje. Série je o defenzivě. Třinec dobře brání, my se taky snažíme dobře bránit a jiné to nebude. Vždy to bude o jednom gólu. Zatím padl dvakrát jim, ale u nás doma musíme tu kletbu zlomit a vítězit. Série je na začátku a může dopadnout jakkoliv. Věříme si na ně. Víme, jakou máme kvalitu, respektujeme tu jejich. Doma ale půjdeme pro výhry," zdůrazňuje Kelemen.

Útočník Boleslavi si všímá, že Třinec proti jeho útočné formaci posílá vybrané obránce. „Jdou na nás ti nejkvalitnější, jaké mají, tak je to pro nás těžší. Musíme se s tím ale vyrovnat. Myslím, že se to daří, šance máme. Věřím, že to prolomíme," přemítá Kelemen, jenž na branku, kterou hájí Ondřej Kacetl ve dvou úvodních zápasech série vyslal osm střel.

„Chytá výborně, musím mu dát kredit. Co jde na něho, to chytí. Těžko se přes ně chodí. Musíme doma vyvinou větší tlak, abychom to prorazili," říká a neopomíná pochválit také gólmana svého týmu Slovince Gašpera Krošelje, který ve druhém utkání na ledě Třince vychytal první nulu v play off české extraligy.

„Gašpi nás drží celé play off. Doufám, že se mu doma už odměníme tím, že vstřelíme gól a pomůžeme mu. Taky mu nepomáhá, že chytá, chytá a my v útoku nic neuděláme. Ale neskládáme zbraně, je to pořád začátek série," zdůrazňuje.

V utkáních na třineckém ledě byl Kelemen vidět hodně v osobních potyčkách, překvapivě především se spoluhráči z nedávných olympijských her v Pekingu, kde Slovensko vybojovalo nečekané bronzové medaile. V prvním zápase se pustil do roztržky s obráncem Martinem Marinčinem, ve druhém si často „povídal" s Markem Daněm.