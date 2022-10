Kempný nám spadl z nebe, tvrdil Patera po přerušení sparťanské série porážek

„Celou dobu to byl dost urputný boj. Ke konci jsme se ale nechali zamotat v pásmu a zbytečně to pustili z ruky," líčil Řepík. „Tak zkušený obránce jako je Michal Kempný bude obrovskou posilou, dodá potřebný klid do zadních řad. Spadl nám tak trochu z nebe," uvedl kouč Pavel Patera na adresu vítěze Stanley Cupu z roku 2018.

Do NHL v této sezoně ale Kempný vůbec nezasáhl a po dvou zápasech na farmě Seattlu si Kempný domluvil ukončení kontraktu a přiletěl zpátky do Česka. „V zámoří to nevyšlo tak, jak jsem si představoval. Po poradě s rodinou jsem tam už nechtěl zůstat v pozici někoho, kdo zoufale čeká," vysvětlil Kempný návrat do extraligy po sedmi letech.