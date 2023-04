Kladenský Makar? Spoluhráči si mě dobírají, směje se Babka. V baráži dal krásný gól

Nečekaným hrdinou baráže byl i loni, kdy se trefil dvakrát. „Asi mi takové zápasy vyhovují, ale nejradši bych je nehrál," usmál se. A z čeho jeho góly vyplývají? „Nejspíš je to tím, že jsem se přesunul na beka. Pět ze čtyř gólů v této sezoně padlo z téhle pozice, kdy jsem se uvolnil na pravé straně a měl jsem před sebou dálnici," mínil vystudovaný inženýr.

I díky svým zkušenostem z útoku umí jako zadák výborně podpořit ofenzivu. „Spoluhráči si mě dobírají, samozřejmě. Říkají mi, že jsem (Cale) Makar. No nesrovnávají mě s žádnými malými hráči," culil se Babka na porovnání s hvězdným kanadským bekem Colorada, který v aktuálním ročníku NHL nasbíral úctyhodných 66 bodů v základní části.

„Do 23 let jsem hrál v útoku, tak se to někde muselo projevit," vtipkoval. „Ne, nebudu dělat, že tohle trénuju. Prostě jsem projížděl a trefilo mi to hokejku," smál se. Navíc po následné trefě Berana dostalo Kladno kýžený klid na hokejky. „Hrálo se nám pak určitě líp, i když ještě zbývalo dost času. Náskok pomohl," říkal Slováček.