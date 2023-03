Kladenský trapas s outsiderem? Klid, odvetu jsme zvládli, oddechl si mladý reprezentant

Jen žádnou paniku. Mladý kladenský bek Jiří Ticháček se v pořadu Příklep na Sport.cz rozpovídal o tom, jak tráví Rytíři neskutečnou čtyřicetidenní pauzu mezi posledním extraligovým kolem a baráží. Prozradil, co se dělo v kabině, když v přípravě Jágr a spol. prohráli nečekaně s Kolínem. „Všichni jsme věděli, že to bylo špatně. Stejné to ale bylo i před rokem. Naštěstí jsme pak odvetu 4:3 vyhráli," hlásí mladý bek. V dalším utkání navíc Kladno vyhrálo nad pardubickým béčkem 6:4.

Kladno se připravuje na baráž, talentovaný bek prozrazuje v pořadu Příklep, jak se tráví 40denní pauzaVideo : Sport.cz

Článek Proti Kolínu sice Ticháček nedal gól, ale připsal si tři asistence. Možná začíná chytat formu, která pomůže Rytířům k udržení extraligy. „Jsem rád, že se mi to povedlo. Kvůli sebevědomí," tvrdí hokejista. Už před rokem se Kladno muselo prát o holý extraligový život. Mělo dlouhou pauzu, ve výsledku ale splnilo cíl a udrželo nejvyšší soutěž. „Program byl stejný jako minulý rok. Týden jsme měli volno a od doby jsou pak skoro každý den dvoufázové tréninky, nebo zápasy," prozrazuje Ticháček. Příklep s obráncem Kladna a stříbrné dvacítky Jiřím Ticháčkem Dva týdny prý Rytíři nabírali kondici, bylo hodně bruslení a soubojů. „Taktika přijde na řadu nyní," přizná a rozpovídá se o tom, jak Kladno překouslo porážku v přípravě s druholigovým Kolínem. „Spíš byl klid. Na tréninku jsme řešili, co bylo špatně. A naštěstí jsme pak odvetu vyhráli," oddechne si mladý obránce. Tipsport extraliga Hokejisté Kladna oplatili v přípravě porážku Kolínu, skóroval i Jágr Ticháček už v téhle sezoně zachránil ve druhé nejvyšší soutěži kladenskou juniorku. Teď ho čekají další bitvy o udržení. „Každý zápas musíme jet na krev, všichni vidí ten cíl," tvrdí stříbrný medailista z MS dvacítek. Podle něj může zmíněné duely rozhodnout kterýkoliv z Rytířů. „Když třeba Pleky chytí formu, budeme rádi, ale všichni kluci jsou schopní dát gól a rozhodnout. Vidina udržení extraligy je pro nás největší motivace." Co dalšího zaznělo v pořadu Příklep s hokejovým obráncem Jiřím Ticháčkem se můžete podívat ve videu. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Z kabiny Kladna. Talent prozrazuje, jak je to s tykáním Jágrovi či Plekancovi