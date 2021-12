Kladenský útočník zůstal ležet, musel do nemocnice. Jágr odešel už v první třetině

Pro Kladno to byl od začátku zápas hrůzy. Absentující majitel klubu Jaromír Jágr sledoval od začátku zápasu počínání Rytířů ze střídačky, ale už v průběhu první třetiny ji opustil a už se na ni nevrátil.

Hned za sedm sekund ve středním pásmu fauloval zákrokem na hlavu Jank Machalu, který zůstal chvíli nehybně ležet na ledě, následně opustil hřiště na nosítkách a zamířil do nemocnice. Hradecký bek dostal trest na pět minut a do konce utkání.

"Hodnotí se mi to samozřejmě velice těžko. Za mě to byl ostudný výkon. Po několika dnech přípravy v reprezentační pauze jsme vlezli na led, po čtyřech střídáních jsme prohrávali 0:3 a o zápasu bylo rozhodnuto. Jarda (Jágr) měl opět problém s přitahovačem, takže dneska nenastoupil. U Ondřeje Machaly doktor říkal, že má otřes mozku. Ještě než odjel do nemocnice, tak začal vnímat. Další zprávy nemám," uvedl kladenský kouč David Čermák.