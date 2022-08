Kladno přivádí ostřílené reprezentanty, potvrdilo i Vejvodu. A co Jágr? Už je rozhodnuto!

„Tři měsíce jsem nic nedělal, netrénoval. Nevím, jestli bych se v současné chvíli byl schopen vrátit do tempa a byl schopný hrát extraligu. Nechci proto dnešním dnem oznamovat něco, čím si nejsem jistý. S kariérou neskončím, to asi ne. Nevěřím ale, že stihnu začátek sezony," prohlásil Jágr.

Hned po sezoně musel řešit obsazení nejen hráčského, ale i trenérského kádru. „Naší prioritou bylo, abychom udrželi kostru z poslední sezony a vhodně ji doplnili. Od ledna se tým hodně zvedl a kdyby nám neutekl začátek sezony, možná by se nám povedlo postoupit i do předkola. Jsem rád, že máme většinu hráčů i pro další sezonu, a že jsme udrželi ty klíčové. Věřím, že se nám povedlo tým také kvalitně doplnit," uvedl Jágr.

Do obrany pak přichází i Ondřej Slováček z finské Raumy, ze Slavie se vrací kladenský odchovanec Václav Veber. Z Chance ligy přichází do útoku Ondřej Bláha a Martin Procházka, na zkoušce pak bude chtít uspět forvard Albert Michnáč.

„Věděl jsem, že se jednou vrátím, jen jsem nevěděl, kdy to bude. Příležitost jsem měl už asi pět let zpátky, ale tehdy jsme ve Švédsku budovali tým úplně od nuly a já tu práci chtěl dokončit. To se povedlo a jsem tady. Těším se na novou výzvu a na návrat na Kladno po šestadvaceti letech," říká Otakar Vejvoda, mistr světa z roku 1996, člen slavné „Blueline Patera, Procházka, Vejvoda", který posledních sedm let vedl juniorku švédského klubu Lidingö.