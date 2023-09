Kladno trápí produktivita. Na jeden gól by nevyhrál ani AC Milán, mrzí Skrbka

Kladenští hokejisté mají v úvodu extraligové sezony velký problém se střílením gólů. Včetně vítězného nájezdu kapitána Plekance ve Vítkovicích jich mají na kontě jen osm, což je společně s Plzní nejhorší bilance v lize. „Dáváme jeden gól každý zápas. To by neuhrál ani fotbalový AC Milán. Jeden je fakt hrozně málo, asi budeme muset hrát v sedmi,“ pravil v nadsázce na pozápasové tiskové konferenci asistent kladenského kouče Pavel Skrbek.

Jeho první extraligový kontakt s kotoučem ale skončil střelou do horní tyče. „Byl by to hezký příběh,“ uvedl po zápase útočník, který na začátku září oslavil 21 let. Místo toho ale v 8. minutě skórovala Kometa a Kladno muselo znovu dotahovat, což se mu v letošní sezoně zatím podařilo jen jednou, a to na ledě Vítkovic, kde Rytíři ukořistili své zatím jediné dva body.