Klíčové byly přesilovky, my jsme si při nich pomohli, věděl pardubický Říčka

„Chtěli jsme strašně vyhrát. Do pauzy je ještě pět zápasů. Příště máme Třinec, pak jedeme do Zlína..., samé těžké duely. Nechtěli jsme dopustit nějakou delší šňůru proher. Jsme rádi, že to pro nás dobře dopadlo," radoval se pardubický útočník.