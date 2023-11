Klimeš držel naději, útočníci se nepřidali. Na krásu hrát nemůžeme. Musíme to umlátit, říká vítkovický brankář

Vítkovický klub před nedělním utkáním 18. kola ústy sportovního ředitele a asistenta trenéra v jednom Romana Šimíčka zbylé hokejisty před utkáním s lídrem extraligové tabulky Pardubicemi v prohlášení na klubových stránkách tak trochu omlouval.

„Bohužel jsme teď opravdu v hodně nepříjemné situaci. Sobotní trénink byl neúplný a až v neděli dopoledne jsme věděli, koho jsme mohli pustit do hry proti Pardubicím,“ uvedl Šimíček. „Nikdo z nás se na to nevymlouvá a nechceme ani, aby to vypadalo, že nějak brečíme. Jsem ale toho názoru, že je dobré si to vše otevřeně přiznat,“ dodal Šimíček.

I proto si Vítkovice znovu vypůjčily hráče z prvoligové Poruby. V pátek to byl Američan Aaron Berisha a Ondrej Šedivý, tentokrát jejich útočné řady posílili Lotyš Frenks Razgals, Tomáš Šoustal a náhradní brankář Daniel Dolejš.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Vítkovice – Pardubice 0:1 (16. Říčka)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Předposlední tým soutěže vsadil proti Pardubicím na defenzivu, hráči zblokovali sedmatřicet střel a brankáře Lukáše Klimeše překonal regulérně pouze v úvodní třetině Robert Říčka. „Byl to od nás především bojovný výkon. Ale my v naší situaci na krásu hrát nemůžeme. Potřebovali jsme se po tom minulém utkání odrazit od zlepšené obranné hry, umlátit to. Myslím, že vzadu to nebylo špatné. Pardubice jsou v laufu, přesto nechybělo moc. Problém jsme ale měli tentokrát v útoku,“ řekl vítkovický brankář Klimeš.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Vítkovice – Pardubice 0:2 (60. A. Musil)Video : Tipsport Extraliga / BPA

Díky vítkovické nemohoucnosti vstřelit gól mohl svou první nulu v sezoně a čtvrtou v kariéře oslavit pardubický Milan Klouček. Podruhé vychytal právě Ostravany. „Kluci v šatně mi to připomínali. Nebylo to snadné, přestože Vítkovice byly o nějaké hráče oslabené. Hrály neuvěřitelně obětavě a zblokovaly strašné množství střel. I když jsme měli převahu, pořád to bylo jenom o gól a museli jsme si, hlavně v jejich přesilovkách, dávat obrovský pozor,“ říkal gólman Pardubic.