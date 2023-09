Je symbolem věrnosti. Ondruška v sezoně čeká 1000. zápas za Olomouc

On i Ondrušek jsou důkazem, že hokejová dlouhověkost už není ničím výjimečným. Že hráči nad 35 let nejsou dnes žádnými „dinosaury“, ale extralize mají pořád co dát. „Čím to? Změnila se příprava a celkově přístup trenérů k hráčům. Tréninky se upravily, trošku se víc šetří tělo. Už to není ta stará škola, že se dře od rána do večera a čím víc, tím líp. To jsem zažil v mládí, kdy se běhalo, byly dvoufázové tréninky a člověk chodil domů zničený. Byl rád, že se vyspal a šel do toho znovu. Teď se přemýšlí nad tím, co se dělá. Aby to člověku něco dalo, aby tělo stihlo zregenerovat.“