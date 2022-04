Koho do branky na šestý zápas finále? Brankáře střídala Sparta i Třinec

Tehdy však byly karty rozdané opačně. Machovský zahajoval sérii s Libercem jako brankář číslo jedna, ale v prodlužovaném rozhodujícím střetnutí byl střídán a jeho nástupce Hudáček od svého příchodu do hry neinkasoval. Za 75 minut zlikvidoval 31 střel soupeře, a nakonec to byl on, kdo se v play off stal novou jedničkou Pražanů.