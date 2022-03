Kolaps Komety v závěru! Body jsme Olomouci předložili na tácku, soptí trenér Kalous

„Body jsme sami soupeři odevzdali. Doslova jsme je Olomouckým předložili na tácku," soptí po prohře 2:3 pořádně naštvaný kouč Brna Jiří Kalous. Marně si láme hlavu nad tím, co se jeho mužstvu v poslední dvacetiminutovce přihodilo. „Měli jsme dva góly navrch a utkání jsme kontrolovali. Nepochopitelnými hrubkami jsme ho ovšem ztratili. Musíme se z toho poučit," plánoval okamžitě.

Tvrdí, že nemůže svým hráčům upřít nedostatek bojovnosti. „Dřeli a makali do úmoru. Jenže pak přišel velký zkrat, což je obrovská škoda. O předkolo nás čeká ještě tuhý boj," uvědomuje si Kalous, jenž přišel kvůli zlomenině kotníku v zápase s Plzní o zkušeného beka Gulašiho.

Hanáci Brňany v tabulce o bod přeskočili. „Pro nás je to nesmírně důležité vítězství. Když jsme začali domácí v poslední třetině důrazně napadat, dopouštěli se chyb v rozehrávce. Hráli druhý zápas ve dvou dnech, a tak už jim možná docházely síly," myslí si útočník Jakub Navrátil, který přispěl k olomouckému obratu dvěma góly. V elitní soutěži se mu to povedlo poprvé v kariéře.

Šance měl už v předchozím průběhu střetnutí. „Jenže mi to tam nespadlo. V druhé pauze jsem dal v kabině kustodovi rukavice a řekl jsem mu, ať je dá sušit třeba do záchodu. Netuším, co s nimi udělal, ale v poslední třetině jsem už mířil přesně," usmívá se dvaadvacetiletý Navrátil.