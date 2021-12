KOMENTÁŘ: Třinec dal soupeřům velkou šanci, zůstala ale nevyužita

„Mám to zakořeněné ve své osobě. I kdybychom byli první úplně ve všem, snažil bych se hráče posouvat a podporovat, aby byli ještě lepší a dominantnější. Možná je to úsměvné, ale takový zkrátka jsem," napsal třinecký trenér ve svém blogu.

Varaďa umí chuť a touhu vítězit do hráčů dostat. I proto pak nesou nezdary velmi těžce. Po porážce v Pardubicích (3:6) to v pozápasovém rozhovoru dokumentoval obránce Tomáš Kundrátek, ze kterého naštvanost doslova čišela. Také po domácí prohře v derby s Vítkovicemi (1:3) Třineckým do řeči úplně nebylo. Stejně tak po Plzni.