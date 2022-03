KOMENTÁŘ: Vítkovice jsou na správné stezce. Pod Holaněm má tým tvář

Tenhle tým bez hvězd, snad kromě Romana Poláka a navrátilce Dominika Lakatoše, dokázal Třinec hodně potrápit. Prohrál sice čtyřikrát v řadě, ale ve třech případech o jediný gól (0:3, 1:2, 1:2 a 1:2). Rozhodly maličkosti a obrovské zkušenosti třineckých hráčů. „Každý v tom mužstvu něco vyhrál. I když to bylo třeba v uvozovkách jenom v zámořské juniorce. A to jsou ty zkušenosti. Pak se to tak krásně složí a překlopí na tvoji stranu. Oni nepanikaří. Ví, jak zápas otočit," zdůrazňuje trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Nevyšlo to, ale už jen fakt, že k němu Vítkovice neměly po jistou dobu úplně daleko ukazuje, že tahle parta má svou tvář. Že by třeba mohla na nějaký ten úspěch, na který příznivci ledního hokeje v Ostravě čekají už pěknou řádku let, mohla dosáhnout.

„Je to můj sen, který mě táhne. My už si v trenérské kabině sázíme EuroJackpot. Kdyby to byly ty dvě miliardy, že bychom to do kádru dali. A vyhrajeme titul," směje se Holaň. „Není jednoduché v dnešní době peníze shánět, jsme šťastní za sponzory, které máme. Realita je ale taková je. Máš peníze, můžeš si dovolit hráče a většinou máš úspěch. Tak to funguje, no," dodává.