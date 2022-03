Postup Třince měl nechutnou dohru. Fanoušci po utkání ve Vítkovicích napadli policistu

„Po slovních provokacích přešli fanoušci Vítkovic na házení předmětů mezi třinecké fanoušky, převážně to byly kelímky od piva. Někteří naši fanoušci neudrželi nervy a zkusili si to vyřídit se soupeřem z očí do očí. Pořadatelská služba situaci v mezích zvládla, bohužel do haly naběhli těžkooděnci, kteří to začali řešit po svém. Výsledkem bylo několik napadených obušky, jiní dostali zásah slzným sprejem," popsal situaci předseda třineckého fanklubu Marek Broda.