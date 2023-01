Kometa padla venku i v hale. V tabulce se díváme dozadu, hrajeme o záchranu, připustil Holík

S Vítkovicemi sice dokázala dvakrát dorovnat jednobrankové manko, avšak soupeř pak ještě do první pauzy přidal další dva góly. „Inkasovali jsme dvakrát v oslabení. Ta se nám teď nedaří," posteskl si centr elitní formace Komety Petr Holík. „Jsme sice pořád devátí, ale musíme se dívat v tabulce pod sebe. Hrajeme o záchranu. Kdybychom ještě dvakrát prohráli, mohli bychom spadnout úplně na chvost. Ke každému zápasu ve zbytku základní části extraligy musíme tudíž přistoupit tak, jako by šlo už o play off. Ze situace, do níž jsme se dostali, se musíme co nejdřív vyhrabat a začít konečně zase pravidelně bodovat," předsevzal si.