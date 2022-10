Kometa si i potřetí vyšlápla na extraligového lídra. Jdeme nahoru, těší dvougólového Koblížka

„Byly to moje první extraligové góly za Kometu na domácím kluzišti. Ve čtvrtek budu mít 25 roků, takže jsem si nadělil pěkný dárek. Jsem hrozně rád, že jsem mužstvu ve výborném utkání mohl v báječné kulise takhle pomoct. Poslední dobou jdeme výkonnostně nahoru, kéž bychom to potvrdili i v dalším kole na Spartě," přál si Koblížek.

Před svou první brankou mohl nahrávat lépe postavenému parťákovi Flekovi, avšak rozhodl se pro zakončení. „Původně jsem mu přihrát chtěl. Mívám to ve zvyku. Nevím, co se stalo, že jsem se tentokrát rozhodl vypálit. Důležité je, že to tam spadlo, a máme další tři body," netajil obrovskou radost.