Kometa srovnala sérii! Pardubice povolily drama, ale jsou v semifinále

Hokejisté Pardubic ve středu jako první tým postoupili do semifinále play off extraligy po výhře v Olomouci 3:2, sérii ovládli hladce 4:0. O postup do finále si zahrají poprvé od roku 2012, kdy svoje tažení korunovali ziskem mistrovského titulu. Brněnská Kometa doma po úterní porážce tentokrát porazila Vítkovice 2:1 a srovnala stav série na 2:2.

Foto: Václav Šálek, ČTK Zleva autor gólu Martin Zaťovič z Brna a Marek Ďaloga ve čtvrtém čtvrtfinále proti Vítkovicím.Foto : Václav Šálek, ČTK