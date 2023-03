V úvodu druhé části našel Hyka volného Říčku, který ale trefil pravou tyč domácí branky. Vzápětí se do šance protáhl Knotek, Will ale jeho bekhendový pokus kryl. Po návratu z trestné lavice si před bránu najel z boku Radil, nicméně přestřelil. Blízko gólu byl poté Paulovič, Konrád však vleže předvedl pohotový zákrok.

Olomouc si početní výhodu přenesla i do třetí části a Will se musel roztáhnout na brankovišti proti Orsavovi. Na druhé straně usměrnil Radilův pas Říčka, Konrád ale puk zvládl vyrazit. Zanedlouho to od modré čáry zkusil domácí Kusko a kotouč zapadl do sítě.