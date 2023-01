Konec čekání. Třinec se dočkal výhry, Růžička bodů. Na tohle nejsem zvyklý, pousmál se lídr Ocelářů

„Trvalo to dlouho, navíc jsme ty předchozí zápasy prohrávali, takže jsem to, že mi to tam nepadalo, docela prožíval. Rozhodně víc, než když mi bylo šestadvacet let. Ale zlomil jsem to a dneska to pomohlo k výhře, kterou jsme nutně potřebovali," vykládal 37letý útočník.