Už se řeší jen detaily. Sparta si plácne s Varaďou, jeho asistentem může být i legenda českého hokeje

Jak dlouho ještě takový scénář vydrží? Zdá se, že moc dlouho už ne. Bitva o nového šéfa střídačky se měla smrsknout na dvé jména: Miloše Hořavu a Václava Varaďu. Hořava původně svůj příchod do klubu, který vedl v uplynulých třech sezonách (jen jednu však kompletně celou), podmiňoval oprášením spolupráce s Josefem Jandačem. Jenže ten odmítl, nedopadl ani příchod Václava Prospala, nabídku spolupráce s Hořavou nakonec s díky vrátil Švéd Hans Wallson.

Šestačtyřicetiletý rodák z Kopřivnice požaduje tříletou smlouvu, navíc chce mít jasně vymezené kompetence - za co bude zodpovídat on, co naopak bude na manažerech Hlinkou s Tonem.