Konrád se radoval z první nuly v play off a chválil produktivního Orsavu: Je skoro jako McDavid

Určitě. Bylo důležité, že jsme šli do vedení. Pak jsme odskočili na 2:0 a ustáli několik ošemetných situací. Třetí třetinu jsme hráli výborně. Paradoxně Karlovy Vary šanci měly jen při naší přesilovce. Naštěstí jsme neinkasovali a gól na 3:0 nás uklidnil. V té chvíli už jsem v věděl, že to do vítězného konce dotáhneme.

Nic moc. Deset dnů před play off, v Brně, jsem se zranil a to nebylo nic příjemného. Pod analgetiky to ale nějak zvládám. Honza Lukáš odchytal skvěle první zápas, druhý nevyšel celému týmu. Trenéři se mě pak ptali, zda jsem připravený. Řekl jsem, že ano s tím, že do toho dám všechno a vyšlo to. Zítra by to bylo asi o hubu.