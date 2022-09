Kořenář při premiéře nejprve zmatkoval, pak Spartě vychytal výhru

Sparťanský gólman už odchytal dva zápasy Ligy mistrů, ale v neděli se poprvé představil fanouškům i v domácí soutěži. „V O2 areně jsem nikdy nechytal. Ale mám radši větší haly, takže jsem se cítil dobře, navíc byla parádní atmosféra. Pauzu jsem na výkonu nepoznal. Jsem ve vysokém tréninkovém tempu. Asi jsem to i trochu přepískl, bolely mě nohy," připustil 24letý bývalý brankář San Jose a Arizony.

Pražané po první třetině vedli, vstup do utkání se ovšem Kořenářovi nepovedl, ve 2. minutě špatně rozehrál kotouč, nestihl se vrátit do branky a při střele Filipa Suchého z úhlu ho zachránila tyčka. „Vstřelili jsme první gól, ale po druhé minutě to klidně mohlo být obráceně," usmíval se. Pak ale Spartu držel. „Kluci hráli dobře. Soupeře jsme přehrávali," mínil.