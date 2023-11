Kosův premiérový gól nakonec stačil na dva body. I tak jsem šťastný, tvrdil po výhře nad Spartou

„Byl to super zápas v neskutečné kulise,“ radoval se ze dvou bodů autor vedoucí trefy Komety Jakub Kos. Ve svém pátém utkání po návratu z Finska dal premiérovou branku v české nejvyšší soutěži. „Nevynesla nám tři body, což by bylo samozřejmě ještě lepší. Vyhráli jsme ale, takže jsem i tak hrozně šťastný. A radši jsem se ještě ani v kabině neptal, kolik za ni budu do společné kasy platit,“ usmíval se.

Mladému forvardovi přihrál na gól zkušený parťák z druhé útočné formace Komety Tomáš Vincour, jenž Kosovi částečně oplatil dvě asistence z předchozího duelu s Kladnem. „Dal mi puk skvěle. Jsem rád, že můžu hrát v lajně s tak skvělými borci jako je on a Tomáš Marcinko,“ cenil si vicemistr světa z posledního šampionátu hráčů do dvaceti let.

Po páteční demolici Kladna přispěla jejich řada výrazně i k vítězství v prestižní bitvě se sparťany. „Máme čtyři vyrovnané útoky. Aktuálně to padá nejvíc tomu našemu, za což jsme pochopitelně rádi,“ říkal spokojený Kos.

Kouče Brňanů Jaroslava Modrého těší, že se odchovanec Komety po návratu do mateřského klubu už stihl ve staronovém prostředí adaptovat. „Musí si zvykat na poněkud odlišný hokej, což pochopitelně chvíli trvá. Veteráni Vincour s Marcinkem k tomu Kosovi hodně pomáhají. Líbí se mi na něm jeho bruslení, pohyb i obrovská energie, kterou do hry vkládá,“ tvrdí.

Šestá Kometa se po zpackaném vstupu do sezony poslední dobou bodově přibližuje čelu extraligové tabulky. „Všichni se snažíme odvádět co nejlepší práci. Nacházíme postupně tu správnou tvář,“ zamlouvá se Modrému výrazný posun ve výkonnosti mužstva.

