Kovář bez zákroku, z branky zmizel sám. Překvapil i trenéra

Dvě přesilovkové trefy z voleje od Roberta Říčky, pak Němečkovu hrubku v rozehrávce potrestal střelou mezi betony Cienciala. Na to už se zkušený gólman Jakub Kovář nemohl dívat a v 5. minutě se sám rozhodl opustit brankoviště. „Překvapilo mě to,“ připustil hostující trenér Pavel Gross.

Do kasy tak neplánovaně zamířil Josef Kořenář. „Přišlo to ohromně rychle. Aspoň jsem neměl čas přemýšlet a prostě šel chytat. Ale bylo těžké do toho vlétnout, když rozhodně nebyl žádný rozhodnutý stav,“ připomněl 25letý gólman, že sice Sparta v úvodu třikrát inkasovala, ale sama se také dvakrát prosadila.

Dlouho přemýšlel, jestli on sám někdy zmizel z branky bez jediného zákroku. „Asi ne,“ vzpomínal. „Ale brankáři s těmi góly nemohli nic dělat. Skoro všechno do prázdné branky. To je hokej,“ podotkl Kořenář. „Jak na Divokém západě. Kdo si ještě venku dával buřta, všechno propásl,“ usmál se nad úvodní přestřelkou kouč Gross.

Kořenář poté Spartu uklidnil. „Věřil jsem, že už to nebude taková divočina. Přece to nemohlo skončit 10:10,“ poznamenal. „Ale potkaly se dva skvělé týmy. Na ledě to bylo vidět a diváky to muselo bavit. Jen jsme tahali furt za kratší konec,“ mrzelo rodáka z Pelhřimova.

Sparta sice ve třetí části srovnala díky Sobotkovi, jenže Dynamo znovu rychle odpovědělo. „Je to naše blbost,“ štvalo sparťanského útočníka Filipa Chlapíka. Tomu tentokrát v elitní formaci chyběl parťák a kapitán Michal Řepík, kterého trápí zdravotní problémy. „Nevíme, kdy naskočí, ale nebude to nic velkého,“ věří Gross.

Kvůli příjemným starostem chyběl i další útočník Američan Josh Kestner, který trávil úterní večer v porodnici s manželkou. Premiéru v extralize si tak odbyla posila z Litoměřic Fin Riku Sihvonen, jenž dostával prostor i na přesilovkách. „Hodně těžká pozice, ale popasoval se s tím dobře. Zaslouží si pochvalu,“ ocenil Chlapík.