Kovář dostal tvrdou bombu do hlavy. V oslabení zase chytal bez hokejky

Na ledě přitom nedal nic znát. Pár sekund po inkasované ráně sice zůstával v kleku, ale v poklidu mluvil se svými spoluhráči a pak se za skandování publika usmál. A jelo se dál. Teprve po utkání Kovář přiznal, že místo po zásahu pukem ho pořád bolí.

Nebyl to však proti Hradci Králové jediný krizový moment, který ustál. V oslabení 3 na 5 mu jeden ze soupeřů kleknul na hokejku, která se zlomila a on pak dlouhou dobu chytal bez ní či později s vypůjčenou hráčskou. „Zažil jsem to poprvé, abych přišel o hokejku a prakticky celé oslabení ve třech odchytal bez ní. Je to nová zkušenost,“ líčil s úsměvem.

K tomu v první třetině lapil téměř jako cirkusový akrobat nájezd ujíždějícího Zachara, v závěrečné části ho pro změnu dvakrát vystrašili jeho vlastní spoluhráči. „Odrážel se tam od nich puk v brankovišti. My na to máme docela smůlu, protože v pátek v Litvínově jsme dostali dva góly od vlastních hokejek, dnes taky jeden. Poslední dobou to tam od našich smrdí,“ říkal Kovář.