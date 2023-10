Sparťanský paradox. Táhnou nás oslabení, říká Gross. Hráče je učí jeho kolega

Ano, za sparťanskou výhrou 3:1 se skutečně zčásti skrývala úspěšná oslabení. Především ve druhé třetině seděli domácí až příliš často za katrem, dokonce minutu čelili hradecké přesilovce 5 na 3, ale ustáli to s čistým štítem. Naopak v samotném závěru se díky svým dvěma proměněným přesilovkám dostali ze stavu 1:1 do vítězného trháku.

„Je to fakt paradox, který jsem ještě za kariéru nezažil. Nesmíme od toho upustit a hrát takto dál,“ řekl obránce Vojtěch Mozík, včerejší střelec vítězného gólu. A jaký je recept? „Miloš Hořava (asistent trenéra) nám to nakreslí, my výborně napadáme s našimi útočníky, z čehož jsme už pár gólů dali.“

Sparta vyhrála po dvou porážkách za sebou, byť i proti Hradci to bylo tuze vydřené. „Byla to ubojovaná výhra, jsme za to strašně rádi. Poslední zápasy z naší strany nebyly úplně ideální. Jsme rádi, že jsme to zlomili,“ dodal Mozík.