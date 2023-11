Krádež století? Nikoliv, Frodlovi zázračný zákrok vzalo video. Já bych gól neuznal, směje se

Běžela už 55. minuta dramatického a vyhecovaného derby. Dominik Frodl deptal své bývalé spoluhráče, připsal si celkem 37 zákroků. Jen proti Indrákovi pokryl tři obrovské šance. A na první pohled i tu čtvrtou, největší. „Vůbec jsem nevěřil, že by to mohl být gól. Dominik to skvěle chytil, podle mě ještě před čárou,“ uznával i sám střelec.