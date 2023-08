Krejčí do Třince? Máme zájem, přiznávají extraligoví šampioni

S Krejčím, jenž v mládeži v Třinci působil (v letech 2001 a 2003), byl Peterek v kontaktu už v minulosti. „Byli jsme s ním v jednání ještě před sezonou, kterou pak odehrál v Bostonu, protože nevěděl, jak dopadnou jednání za mořem. Nebyli jsme domluveni, ale jednali jsme spolu a po sezoně jsme to samozřejmě také řešili. Ale sám nás prosil, že se bude rozhodovat až v listopadu či v prosinci," uvedl Peterek.

Hvězdný útočník po oznámení konce kariéry potvrdil, že chce v průběhu sezony naskočit do zápasového kolotoče a pokusit se o nominaci na světový šampionát v Praze. „Odešel jsem z NHL, protože moje tělo už nezvládne celou sezonu. Musel bych podstoupit další operace a to už v mém věku nechci. Ale příští rok je mistrovství světa v Praze. Já doma nikdy nehrál a je to něco, co mám v hlavě. Ovšem teď chci být tady (v Americe) s rodinou, chci tady slavit Vánoce. Po nich bych si pár měsíců zahrál v Evropě, ale celou sezonu rozhodně nedám," řekl Krejčí v rozhovoru pro sportsnet.ca.

Kluby v extralize tak musejí na hvězdného útočníka čekat. Pro Oceláře to není žádný problém, rádi prý počkají. „Na Davida jo, a ještě na Bergerona," prohodil s úsměvem na tváři třinecký trenér Zdeněk Moták, který Krejčího zná ze společného působení v Olomouci.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér sezony Zdeněk Moták během slavnostního vyhlášení ankety Hokejista sezony 2023

„Olomouc je samozřejmě ve hře, ale potřebuju to brát tak, že se musím podívat na tabulku, jak to tam vypadá, kdo bude hrát nahoře. Jak na tom bude Olomouc, nebo jestli se rozhodnu pro nějaký tým, kde jsem už v minulosti působil, jestli by měli zájem," naznačil Krejčí, že Třinec, v jehož dresu v dorostu vybojoval mistrovský titul, je reálná varianta.

„Kdo by takového kluka v týmu nechtěl. Je to legenda českého hokeje, i v Americe to prokázal. Uvidíme, jak to dopadne," řekl nejproduktivnější hráč minulého extraligového ročníku i následného play off Martin Růžička.

Právě postavení v tabulce a ambice týmu budou pro Krejčího klíčové. „Můj cíl, pokud se rozhodnu hrát, bude mistrovství v Praze a k tomu bude nejlepší jít co nejdál v play off, zvlášť když budu před tím půl sezony stát. Já jsem takový hráč, že když už se vrátím, chci vyhrávat, chci hrát play off co nejdéle, takže podle toho se budeme rozhodovat. Pokud Olomouc bude v top 3, tak o tom žádná," řekl Krejčí, jenž s reprezentací získal na MS dva bronzy.