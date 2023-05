Krenželok končí ve Vítkovicích

Krenželok se do mateřského klubu vrátil v roce 2020 a v poslední sezoně, ve které měl i zdravotní problémy, odehrál včetně play off 45 zápasů s bilancí osmi branek a čtyř asistencí. S týmem postoupil do semifinále, v němž Vítkovice prohrály v sedmi zápasech s Hradcem Králové a obsadily konečné čtvrté místo.