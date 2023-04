Kváča napodobil svůj vzor. V Rögle mu to sedne, soudí Will

Na skandinávskou výzvu se hodně těší. "Vždy jsem si přál zahrát si někde v zahraničí a teď se mi to plní. Potěšilo mě, že jde zrovna o Rögle, kde byl i Roman Will. Jsem rád, že můžu jít v jeho stopách. Patří k mým vzorům, jsme i kamarádi," říká Kváča.

Právě současný gólman Pardubic sehrál v Kváčově přesunu také svou roli. „Už dříve se mě na Kvakyho vyptávali a říkal jsem jim pravdu, že je výborný gólman. Jsem rád, že nakonec zvolili jeho, ale pochopitelně největší práci v tom odvedl náš společný agent Aleš Volek. Jsem přesvědčený, že mu to tam sedne a bude tam nadšený, stejně jako jsem byl já," předpovídá Roman Will. Za Rögle odchytal jednu sezonu.

„Když jsem tam přicházel, tým nebyl absolutně stabilizovaný a pendloval mezi první ligou a SHL. Až potom se ustálil. Neskutečnou práci tam odvádí dvojčata z Kanady, bratři Abbottové. Nám sice sezonu (2019/2020) přerušil covid, ale byli jsme třetí, což tehdy byl největší úspěch. Od té doby však Rögle patří k top týmům v Evropě, vždyť vyhráli i Champions League (2022). Jsem přesvědčený, že mají titulové ambice a věřím, že se toho v brzké době dočkají," připouští Will.

„Už když jsem podepisoval s Rögle smlouvu, ukazovali mi například plány na akademii, kterou postupně budují. Dějí se tam velký věci, přestože jde o malé město. Ale třeba předloni sundali střechu a navýšili kapacitu, protože fanoušků tam chodí neskutečné množství," poznamenává Will, který po roce přestoupil do Traktoru Čeljabinsk v KHL.

Letos však tým z města Ängelholm, velikého zhruba jako Třebíč, skončil už ve čtvrtfinále, což bylo zklamáním. „Musíme se z toho poučit. Chris Abbott (sportovní ředitel) má dobré podmínky k vybudování „zlatého týmu"," vyhlašuje manažer klubu Daniel Koch.

"Každý chce vždy sezonu končit vyhraným zápasem, to je to nejsladší. Ale nebudu předbíhat, každopádně budeme makat, abychom předpoklady naplnili," reaguje Kváča. V jihošvédském celku setká s brankářem Christofferem Rifalkem, který do klubu přišel stejně jako Will v roce 2019. „Je ještě o rok starší než já, budeme tam spolu a můžeme se od sebe hodně naučit," podotýká Kváča.

Rodák z Brandýsa nad Labem se kromě hokeje těší i na život na jihu Švédska. „Jsem typem, který má rád zimu a Švédsko se mi vždy líbilo, když jsem tam byl jako kluk na nějakém turnaji a projížděli jsme autobusem tamní krajinou. Stejně tak mentalita lidí, jejich přístup. Těším se i na jazyk a na podobný věci," je zvědavý na nové věci.

Ve Švédsku by měl začít přípravu na ledě v polovině července, teď především potřebuje doléčit zraněné tříslo, které si natrhl ve třetím čtvrtfinále s Hradcem Králové. „Už je to přes tři týdny, co jsem byl naposledy na ledě. Jsem doma, chodím na rehabilitace a dávám se dohromady. Sice jde o sval, který se hojí rychle, ale podle doktorů to až pět týdnů zabere. Dělám vše, abych to urychlil, ale zkrátka zacelit se to musí," říká.