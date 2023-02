Lakatoš splatil důvěru a čtyřmi body táhl Vítkovice k rekordu. Už myslím jen na play off, říká

Dominik Lakatoš se proti Varům gólově prosadil po jedenácti zápasech a výrazně se podepsal pod výhru ostravského celku 6:1, které znamenalo vytvoření nového klubového rekordu v počtu získaných bodů v základní části. V sezonách 2010/2011 a 2017/2018 Vítkovice končily základní část na 92 bodech, nyní mají o tři body více a tři zápasy do konce.

„Věděli jsme, že můžeme rekord překonat, ale že by nás to nějak svazovalo, to se říct nedá. Měli jsme spoustu času se na ten zápas proti Varům připravit a měli jsme ho po celou dobu v našich rukách," řekl Lakatoš.

Z utkání jste si Dominiku odnesl gól a tři nahrávky. S jakými pocity jste ho končil?

To je úplně vedlejší, jaké já mám pocity z toho, že dám gól nebo asistenci. My se připravujeme na play off a tam bude důležité, jak dokážeme zvládat zápasy, které půjdou rychle po sobě. To, že jsme vyhráli, nebo že já osobně jsem dal nějaké body... je to super, ale už mám hlavu trochu jinam nastavenou. Už myslím jen na play off.

Jste střelec, neříkejte, že s vámi nic nedělalo, když jste 11 zápasů nedal gól?

Nedělalo! Ne, vůbec nic. To tak prostě někdy je. Když se nedaří střelecky, tak je to o tom, jak to pojmete a dokážete se s tím srovnat v hlavě. Dělal jsem všechno stejně. Možná jsem něco někde přidal, něco ubral, ale nějak jsem neřešil, že teď musím dát gól. Ne, věřil jsem, že to přijde, přišlo to dneska. A ještě k tomu jsme vyhráli. Je to tak, jak to má být.

Měl jste na hrudi céčko místo obvyklého kapitána Lukáše Krenželoka. Co tohle s vámi dělá?

Lukáš vypadl, dostal jsem to já. Jsme k tomu určení od trenérů, dostáváme tu důvěru a musíme na ledě i mimo něj nějakým způsobem vystupovat. Dneska se to povedlo, uvidíme příště.

Gól jste dal v oslabení po špatné rozehrávce soupeře. Snadný gól?

Přišel jsem k tomu jak slepý k houslím (smích). Špatně si to nahráli, pro mě dobrý odraz, jel jsme sám na gólmana a už jsem jenom čekal na pohyb brankáře. Spadlo to tam přes beton nakonec s obrovským štěstím.

Ve třetí části jste měl v oslabení znovu našlápnuto, ale sudí vás zastavil a vyloučil Rastislava Deje. To byla škoda, ne?

Byla, dal jsem do toho sprintu všechno a on mi to takhle pískne (smích). Dělám si legraci, bohužel tam byl faul. Škoda pro nás, protože jsme pak ve třech dostali i jediný gól.

Šest gólů dalo šest různých střelců? Svědčí to o dobré pohodě všech formací před play off?

Je to jen jeden zápas. Máme furt ještě tři do konce. Ale je hodně fajn, že se dokážeme všichni prosadit a nestojí to na jedné řadě, nebo na třech lidech. V tom je to dobře.

Stále držíte 2. místo před Spartou, je pro vás důležité pozici zachovat až do konce základní části?

Asi nejde úplně o to, kteří skončíme po základní části. Jestli budeme druzí, třetí nebo čtvrtí. Jde o to se připravit na play off, vyhrávat zápasy a nastavit si hlavy na to, že ta utkání v play off jsou o něčem jiném.

Vypovídá vysoká výhra nad Karlovými Vary něco o tom, jak jste na vrchol sezony nachystaní?

Ukázali jsme, v čem je naše síla. Dokázali jsme náš systém, až na pár výpadků, hrát celý zápas a zaslouženě jsme vyhráli.

Zbývají tři zápasy do play off. Bude to tedy především o tom se připravit na vrchol sezony?