Lang třemi góly zhasl Kometu: Hattrick je závazek, ale zároveň mě motivuje stále makat

Lang se nejprve prosadil z dorážky pod horní tyč, následně prostřelil gólmana střelou zápěstím z levého kruhu a minutu před koncem trefil odkrytou brněnskou branku. Plzeňský křídelník prozrazuje, že při posledním gólu moc dobře věděl, o co jde. „Chtěl jsem nahrát klukům, ale nikdo nebyl volný, tak jsem musel střílet sám. Naštěstí to tam padlo," říká s úlevou.

Po prvním třígólovém večeru v extraligové kariéře si tradičně nechal kotouč na památku. „Doma mám malou vitrínku slávy, tam si ho vystavím. Budou to hezké vzpomínky," usmívá se Lang. Na to, kdy se mu povedlo nasázet hattrick naposledy, si přesně nevzpomíná. „Bylo to asi někdy v dorostu. Jsem rád, že jsem hattrick po takové době znovu spojil s Plzní," doplňuje rodák z Rokycan.