Pardubice a titul? Ne, chybí jim chtíč, míní expert. Favoritem je Sparta, dodává Pešout

Pešout se nebojí pojmenovat důvody, proč Dynamo nedojde na vrchol. „Dělá to na mě dojem, že Pardubice mají mužstvo, které měla Sparta před těmi deseti lety, kdy jsme je vyřadili," vzpomíná na dobu, kdy vedl Kometu Brno. Herně jsou prý na tom slušně, co je tedy zabrzdí? „Ten tým není urputný. Jsem zvědavý, jak je Radim Rulík na play off dovede připravit, protože tam rozhoduje urputnost. Na tohle má lépe poskládané mužstvo Sparta," tvrdí expert.

Pochopitelně bude záležet i na tom, jak těžkou cestu finalisté na cestě do boje o titul absolvují. „Uvidí se, jak budou pomlácení. Je rozdíl, když semifinále hrajete na sedm zápasů, nebo vyhrajete čtyři nula. I to může rozhodovat," soudí Pešout s tím, že by přál finále Pardubicím i Spartě. „Trenéry Hořavu i Rulíka znám, jsou výborní. Titul bych přál oběma."

Příklep s hokejovým trenérem Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

V posledních týdnech základní části se prezentovaly dobrou formu i celky Hradce Králové a Vítkovic. „Jsem přesvědčený o tom, že Hradec by měl semifinále uhrát. Krizí už si prošel dříve v základní části, teď to nastartoval. Je otázka, s kým budou hrát a jak moc budou mít v hlavě to, co se jim stalo loni," naráží Pešout na nečekaný krach Hradeckých s Mladou Boleslaví. „Rozhodovat bude i psychika. Když Hradec zvládne první dvojzápas, tak psychika pojede dál a tým pojede. Pokud to Hradec nezvládne, tak mu nezávidím," doplňuje.

Vyhrají hokejové Pardubice mistrovský titul? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Šéfredaktor sportovní redakce Práva a Sport.cz do okruhu favoritů řadí kromě mužstev z nejlepší šestky také Kometu Brno. „Všechny další by byly pro mě překvapením, ale z loňska víme, co všechno se může stát," nechává otázku budoucího mistra otevřenou i pro zbytek účastníků play off.

Osobně prý ale čeká finále mezi Spartou a Pardubicemi. „Jen na výsledek se mě neptej. Jednou jsem to řekl a od té doby nesmím jezdit do pardubického kraje," hlásí směrem k moderátorovi pořadu. „Pardubice titul neudělají z důvodů, o kterých mluvil Martin Pešout," dodá nakonec.

Potřebovala by hokejová extraliga jiný herní systém? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Upozornil také na horší výsledky Dynama, vítěze základní části extraligy, v posledních kolech. „Zahrávají si s osudem, viděl jsem třeba, jak nemají v posledních kolech vůli porvat se o výsledek. Ano, nešlo jim o nic, první místo po základní části měly jisté, ale prostě mě to nenadchlo. A tlak v play off se vystupňuje," míní zkušený novinář a jako příklad selhání favorita uvádí nedaleký Hradec Králové. „Tam by se Pardubičtí mohli zeptat, jak to dopadne, když tě ten chtíč opustí," líčí Kézr. „Najednou šly všechny trumfy na boleslavskou stranu."