Liberec oživuje kádr. Udrží kometu Balinskise? Jednoduché to nebude, myslí si Augusta

Konec jedné éry a začátek nové symbolizuje mimo jiné odcházení dlouholeté opory a kapitána Petra Jelínka.

„Nemládnu a tým už je potřeba trochu oživit. Pořád mám co nabídnout, ale už se to neslučuje s koncepcí Liberce. Hokej se celkově se ubírá jiným směrem a od příští sezony by klub chtěl navázat na jinou, než když jsem tady byl já," vysvětlil Jelínek, který dres Bílých Tygrů oblékal dlouhých devět let, během kterých odehrál 553 zápasů a zaznamenal 254 kanadských bodů.

🎩👏🏻 Jedna velká a krásná éra je u konce. Děkujeme za to, jak jsi nás naučil, že i Jelen může být navždy Tygr! 🦌🐯 #BTL Více ▶️ https://t.co/LHTzUQEj5q pic.twitter.com/Mlhu2Spy64 — Bílí Tygři Liberec (@hcbilitygri) March 28, 2023

„Moje štace u Tygrů po hokejové stránce sice končí, ale určitě nekončí nějakým budoucím pokračováním v klubu," podotkl 38letý útočník, který by si rád kariéru profesionálního hokejisty ještě o pár sezon jinde prodloužil a pak se do Liberce vrátil v jiné roli. Chystá se na studium trenérské licence.

Jaké další změny se na severu čekají? Vedle Jelínka končí i další opora a reprezentační gólman Petr Kváča, který by měl zamířit do švédského Rögle. Do Českých Budějovic zase útočník Jan Ordoš. A Mladá Boleslav má podle informací Sport.cz zájem o Jana Štibingra. A v současné době probíhá i jednání o pokračování klubové ikony Lukáše Dernera.

„Pokračovat chci, ale teď probíhají určitá jednání. Do konce dubna mám platnou smlouvu, takže během měsíce se rozhodne, ale doufám, že k tomu dojde dříve," prozradil obránce, který letos v létě oslaví 40. narozeniny a v libereckém áčku může odchovanec klubu načít svou již devatenáctou sezonu.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva Petr Jelínek, Petr Kolmann a brankář Jakub Neužil z Liberce po prohraném pátém utkání čtvrtfinálové série s Hradcem Králové.Foto : David Taneček, ČTK

Otázkou je, zda na severu udrží beky Uvise Balinskise a T.J. Melancona, kteří odehráli výbornou sezonu. „Myslím, že jednoduché to nebude. Oba udělali obrovský pokrok, ale k jejich budoucnosti se už musí vyjadřovat jiní lidé. Já jsem hrozně rád, že jsem měl možnost je mít v mužstvu a že se mně podařilo je sem získat," prozradil končící kouč a sportovní ředitel Liberce Patrik Augusta. Balinskis má s Tygry smlouvu ještě na jeden rok, na Melancona mohou uplatnit opci.

„Uvis do toho vlítnul fantasticky a potvrdil naše předpoklady získané ze skautování, že je nejen výborný hokejista, ale i skvělý kluk. A další z profíků, kteří tady každý den od rána pracovali na tom, aby byli lepší. Smlouvu podepsal na dva roky, ale nikdo samozřejmě nezabrání odchodu, pokud by dostal nějaké konkrétní nabídky z NHL, což by byla obrovská odměna nejen pro něj samotného, ale pro celou organizaci," dodal Augusta.