V Liberci končím, potvrdil Kváča. Hradec? Věděl jsem, že týmu na sto procent pomoci nemůžu

Už můžete prozradit, jestli tedy Romana Willa znovu napodobíte?

S Romanem jdeme podobnou cestou a jsme typově podobní gólmani, i když se v něčem i lišíme. Ale kam půjdu si ještě nechám pro sebe. Ostatně ještě mi v Liberci ani neskončila smlouva, i když jsme teď vypadli. Jisté však je, že v Liberci už pokračovat nebudu.

Chcete se už po třech sezonách u Tygrů posunout dál?

Vývoj je důležitý, před třemi lety jsme si řekli, že Liberec by byla skvělá přestupní stanice. A když má člověk možnost posunout se dál, asi by si vyčítal, kdyby ji nezkusil. Když je člověk v nějaké práci iks let, taky se chce posunout a zkusit něco jiného.

Poslední zápas za Liberec jste prohráli gólem v prodloužení, dohrával jste s poraněným tříslem a do posledních dvou duelů už nenastoupil. Jde pro vás o hořké loučení?

Spíš je hořkosladký. Hořký je, že to skončilo takto, ale i sladký, protože jsme měli nastavený nějaký vývoj a myslím, že jsme ho tři roky plnili. Řekli jsme si, co se ode mě čeká, na čem budeme pracovat, co se budeme snažit zlepšit, aby to bylo co nejkonzistentnější. Myslím, že tohle se povedlo.

Když jste se ve třetím utkání proti Hradci v poslední třetině zranil, hned jste věděl, že je zle?

Jo. Při jednom zákroku jsem si natrhl tříslo. Ze zadní kamery je to i dobře vidět, že jsem si to trochu prosedl. Hned jsem věděl, že je to špatný. V první chvíli jsem se nemohl ani zvednout. Znamenalo to pauzu na dva až tři týdny. Ale chtěl jsem tam být dál jako dvojka. Kdyby byl nějaký problém, skočil bych tam a nějak to dohrál. Ale věděl jsem, že týmu na sto procent pomoci nemůžu. Na tréninkách i rozbruslení jsem se šetřil, kdybych náhodou musel do zápasu. Tohle je ta hořká tečka.

A o vystřídání jste nepřemýšlel? Ostatně doktor ještě na ledě naznačoval, že máte poraněná třísla.

Když jsem se kouknul na čas, bylo jedenáct minut do konce. Nevěděl jsem, co doktor ukazoval, ale vstal jsem a chtěl jsem zápas dochytat. Kdyby se mi to stalo ve druhé třetině, tak nad tím asi uvažuju. Měl jsem za sebou dvě a půl třetiny a nechtěl jsem střídat, i když to ode mě bylo riskantní. Natržené tříslo ještě nebyl takový problém, ten by byl, kdybych si ho urval.

Hradečtí pak říkali, že se toho snažili využít a mířit na nohy.

Jednou tam Blain střílel od modré čáry na pravou nohu, tam jsem to cítil. Musíte trochu uzpůsobit styl, aby vás to nebolelo. Když dokážete poslouchat svoje tělo a trochu se přizpůsobit, tak s tím pár minut chytat jde, ale pak už to na sto procent nebylo.

Byl Hradec pro Liberec stropem?

Myslím, že ne. Podle mě jsme měli na víc. Ale tam už rozhodují malý detaily. A Hradec hrál výborně, měli i dlouhý prostoj bez zápasu, klobouk dolů před ním. Ale smekám i před námi, jak jsme se jim dokázali postavit, i když jsme měli za sebou náročnou sérii s Plzní, která hrála taky výborný hokej.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Liberce Petr Kváča inkasuje gól od Hradce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Mimochodem se spekuluje o tom, že právě gólman Hradce Matěj Machovský vás může v Liberci v příští sezoně nahradit.

To jsou hodně velký spekulace a abych řekl pravdu, vůbec do toho nevidím, přestupy jdou mimo mě.

Jak hodnotíte ve čtvrtfinále jeho výkony?

V play off jsme na sebe naráželi často, klobouk dolů, jak do toho naskočil a jak se k tomu postavil. Chytal dobře.

Koho tipujete za vítěze extraligy?