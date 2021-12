Liberecký Jelínek si dal dárek k Vánocům, ukončil dvouměsíční střelecké trápení

"Už bylo na čase, abych klukům taky trochu gólově přispěl. Dal jsem gól snad po měsíci a půl, možná po ještě delší době. Byla tam dobrá práce mých spoluhráčů na brankovišti, já jsem pak puk jen sebral a zasunul do skoro prázdné branky," popsal svou trefu Jelínek.

"Samozřejmě to byl hodně důležitý moment. Tým to nakoplo a vedoucí branka vždy pomůže. Navíc se říká, že kdo nedá přesilovku pět na tři, nemůže vyhrát. Nám se naštěstí podařilo gól vstřelit a utkání vyhrát," pochvaloval si liberecký kapitán.

"Produktivita a koncovka nás trápí od začátku sezóny. Do šancí se dostáváme, chybí nám ale lehkost v zakončení. Navíc si ani přesilovkou nepomáháme tolik, jak jsme bývali zvyklí. Také je třeba říci, že máme poměrně mladý tým, před sezonou odešlo hodně zkušených kluků a s nimi spousty branek. Navíc podobnou 'fazonu', co jsem měl - nebo pořád mám - já, má bohužel více z nás. Teď je ale důležité, že vyhráváme, i když to je většinou třeba jen těsně o gól," uvedl mistr extraligy s Libercem z roku 2016.